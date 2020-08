Deutsche Wohnen verdient unterm Strich weniger - Aktie schwächer

Deutsche Wohnen hat im ersten Halbjahr unter anderem wegen der coronabedingt verschobenen Neubewertung des Portfolios nach Steuern mehr als ein Drittel weniger verdient.

Der operative Gewinn FFO I sank leicht, der Verschuldungsgrad lag im angepeilten Korridor. Der Berliner Wohnimmobilienkonzern Deutsche Wohnen , der seit Juni im DAX notiert ist, sieht sich auf Kurs für die Jahresziele. Diese sehen unter anderem einen stabilen operativen Gewinn FFO I auf dem Vorjahresniveau von 538,1 Millionen Euro vor sowie flächenbereinigtes Mietwachstum von 1 Prozent.

Im Zeitraum Januar bis Juni erwirtschaftete das Unternehmen einen FFO I von rund 283 Millionen Euro, etwas weniger als die 288 Millionen im Vorjahreszeitraum. Je Aktie entspricht dies 0,80 Euro nach 0,81 Euro

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen verringerte sich auf rund 364 Millionen Euro von 389 Millionen, die bereinigte EBITDA-Marge war stabil bei 81 Prozent.

Der Gewinn nach Steuern und Dritten sank um 36 Prozent auf 212,1 Millionen Euro von 587,8 Millionen bzw. auf 0,60 Euro je Aktie von 1,65 Euro.

Das flächenbereinigte Mietwachstum betrug 1,7 Prozent, ohne den Berliner Mietdeckel wären es laut Mitteilung 2,8 Prozent gewesen.

Die FFO-Prognose für das Gesamtjahr ist bereinigt um mögliche Effekte von Akquisitionen wie dem Münchener Projektentwickler Isaria, den der Berliner Konzern im Frühjahr 2020 erwarb, um seine deutschlandweite Kompetenz im Bereich Neubau und Quartiersentwicklung zu verstärken.

Deutsche Wohnen erwirbt 40 Prozent an Quarterback

Die Deutsche Wohnen hat eine Minderheitsbeteiligung von 40 Prozent an der Quarterback Immobilien AG in Leipzig erworben. Damit sichere sich das Unternehmen den Zugriff auf Neubauprojekte in der Region Dresden/Leipzig und Berlin, teilte der Berliner Wohnimmobilienkonzern mit den Ergebnissen für das erste Halbjahr mit.

Der Konzern habe damit laut Analystenpräsentation Zugang zu einem Neubauportfolio mit einem Volumen von mehr als 2 Milliarden Euro.

Für die 40 Prozent an Quarterback zahle der Konzern 210 Millionen Euro, für weitere 190 Millionen Euro seien Anteile an Projektunternehmen erworben worden. Den Abschluss der Transaktion erwartet der Konzern im dritten Quartal. Insgesamt verfüge der Konzern nun über ein Neubauportfolio in den Segmenten Wohnen und Gewerbe mit einem Volumen von mehr als 5 Milliarden Euro. Darüber hinaus kämen Neubauaktivitäten im Bereich Pflege und Betreutes Wohnen.

Die Papiere der Deutsche Wohnen verlieren via XETRA zeitweise 0,13 Prozent auf 44,47 Euro.

DJG/uxd/jhe

FRANKFURT (Dow Jones)