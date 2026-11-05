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05.11.2026 07:12:37
Deutsche Telekom will Dividende um 10 Prozent erhöhen - weiterer Aktienrückkauf
BONN (awp international) - Die Deutsche Telekom hat nach einem starken dritten Quartal und einer abermals leicht erhöhten Prognose eine Dividendenerhöhung um zehn Prozent angekündigt. Die direkte Gewinnausschüttung an die Anteilseigner für das laufende Jahr soll um 10 Cent auf 1,10 Euro steigen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Donnerstag in Bonn mit.
Für Experten kommt die Anhebung nicht überraschend. Von Bloomberg befragte Analysten hatten sogar eine etwas stärkere Anhebung auf dem Zettel. Die Telekom kündigte für 2027 zudem einen Rückkauf von eigenen Aktien von bis zu zwei Milliarden Euro an./zb/stk
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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