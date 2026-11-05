Deutsche Telekom will Dividende um 10 Prozent erhöhen - weiterer Aktienrückkauf

BONN (awp international) - Die Deutsche Telekom hat nach einem starken dritten Quartal und einer abermals leicht erhöhten Prognose eine Dividendenerhöhung um zehn Prozent angekündigt. Die direkte Gewinnausschüttung an die Anteilseigner für das laufende Jahr soll um 10 Cent auf 1,10 Euro steigen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Donnerstag in Bonn mit.

Für Experten kommt die Anhebung nicht überraschend. Von Bloomberg befragte Analysten hatten sogar eine etwas stärkere Anhebung auf dem Zettel. Die Telekom kündigte für 2027 zudem einen Rückkauf von eigenen Aktien von bis zu zwei Milliarden Euro an./zb/stk