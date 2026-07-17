Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’287 0.1%  SPI 20’090 0.1%  Dow 52’553 -0.2%  DAX 24’777 -0.6%  Euro 0.9232 -0.2%  EStoxx50 6’234 -0.8%  Gold 3’991 0.5%  Bitcoin 50’961 -1.2%  Dollar 0.8077 -0.1%  Öl 85.6 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998ABB1222171Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Washington stützt: Bank of America hebt den Daumen für Coinbase-Aktie
Deutsche Telekom landet WM-Erfolg: Aktie führt den DAX an
VW-Aktie sinkt: Krise bremst Besetzung in Geschäftsleitung
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Suche...
eToro entdecken

Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Starkes Sportereignis 17.07.2026 12:45:00

Deutsche Telekom landet WM-Erfolg: Aktie führt den DAX an

Deutsche Telekom landet WM-Erfolg: Aktie führt den DAX an

Die Fussball-WM 2026 wird für MagentaTV laut Deutsche Telekom zum Rekordereignis. Anleger hoffen auf einen nachhaltigen Effekt und kaufen sich bei der Aktie ein.

Deutsche Telekom
25.14 CHF 1.74%
Kaufen Verkaufen
  • MagentaTV erreicht bei der Fussball-WM 2026 mehr als 200 Millionen Zuschauer
  • Die Deutsche Telekom-Aktie profitiert
  • Auch Abo-Zahlen und Werbenachfrage erreichen laut Konzern neue Bestmarken

Die Deutsche Telekom-Aktie klettert am Freitag auf XETRA zeitweise um 2,1 Prozent auf 27,24 Euro und ist damit der stärkste Wert im DAX. Auslöser ist eine Bilanz des Konzerns zur Fussball-Weltmeisterschaft 2026: Mit mehr als 200 Millionen Zuschauern erreicht das Turnier auf der hauseigenen Plattform MagentaTV so viele Menschen wie kein Sportereignis zuvor. Zum Vergleich zieht der Konzern die EURO 2024 heran, die es auf 70 Millionen Zuschauer brachte. Während des gesamten Turniers stellte MagentaTV zudem eigenen Angaben zufolge neue Bestmarken bei Reichweite, Streaming, Social Media und Vermarktung auf.

Zuschauerrekorde in fast jeder Kategorie

Von den insgesamt 44 exklusiven Live-Spielen war das Viertelfinale zwischen England und Norwegen mit acht Millionen Zuschauenden der Publikumsmagnet des Turniers. Es folgen das Achtelfinale Brasilien gegen Norwegen mit 6,9 Millionen sowie die Gruppenphasen-Partie Frankreich gegen Senegal mit 6,5 Millionen Zuschauenden. Auch in den sozialen Medien setzte die WM neue Massstäbe: Die Kanäle von MagentaTV und MagentaSport kamen nach Konzernangaben auf mehr als zwei Milliarden Impressionen und über 900 Millionen Videoaufrufe, während eines Deutschland-Spiels erreichte die Plattform mit 14'700 Gbit/s den höchsten je gemessenen Datenverkehr.

Auch wirtschaftlich ein Rekordturnier

Die Telekom spricht auch wirtschaftlich von einem Erfolg: Im bisherigen Turnierverlauf habe es mehr als doppelt so viele Neuabschlüsse gegeben wie während der EURO 2024. Das Spiel Frankreich gegen Senegal markierte demnach zudem den stärksten Absatztag in der Geschichte von MagentaTV. Auch im Werbemarkt sei die Nachfrage aussergewöhnlich hoch gewesen, etwa bei den durchgängig ausgebuchten Werbeplätzen während der Spielunterbrechungen und bei den exklusiven Partien.

Deutsche Telekom-Aktie mit klarem Vorsprung im DAX

Der Kursausschlag fällt zusammen mit der Vorlage dieser Turnierbilanz und macht das Papier zum mit Abstand stärksten DAX-Wert des Tages. Für Anleger ist die Aussagekraft solcher Quotenrekorde vor allem mittelbar: Sie zeigen, wie stark das Interesse an den exklusiv bei MagentaTV gezeigten Spielen war, sagen für sich genommen aber noch nichts über die tatsächliche Umsatzwirkung im laufenden Geschäftsjahr aus, zu der der Konzern in der Mitteilung keine Zahlen nennt.

Ob sich der Zuschauer- und Abo-Boom über das Turnierende hinaus hält, dürfte sich erst zeigen, wenn die Telekom im Rahmen der nächsten Quartalszahlen konkrete Nutzerzahlen vorlegt. Bis dahin bleibt das WM-Finale am 19. Juli der nächste grosse Termin für MagentaTV.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: Deutsche Telekom und tausende weitere Wertpapiere provisionsfrei bei finanzen.net zero.

Weitere Links:

Wacker Neuson-Aktie freundlich: Ausblick für 2026 erhöht

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?