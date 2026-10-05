Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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05.10.2026 10:30:00
Deutsche Telekom: Konzern will mit KI Milliarden sparen und Umsatz treiben
Deutsche TelekomTelekom-Chef Höttges stimmt das Hohelied auf die KI an. Sie verändere den Konzern nicht nur von Grund auf, sondern unterstütze ihn bereits in vielen Bereichen. Mit KI und Automatisierung will die Telekom die Kosten noch stärker senken.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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In eigener Sache
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
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