07.08.2025 07:06:36

Deutsche Telekom hebt Prognosen mit US-Tochter erneut leicht an

BONN (awp international) - Die Deutsche Telekom hat im zweiten Quartal weiter von den brummenden Geschäften bei ihrer US-Tochter gezehrt und erhöht ihren Gewinnausblick für das Jahr erneut etwas. Der Umsatz des Dax-Konzerns stieg im Quartal um ein Prozent auf 28,7 Milliarden Euro, wie die Bonner am Donnerstag mitteilten. Dabei belastete der schwache US-Dollar. Die Wechselkurseffekte und Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen ausgeklammert lag das Plus bei 4,0 Prozent. Das um Sonderposten bereinigte operative Ergebnis (Ebitda AL) stieg um 1,7 Prozent auf 11,0 Milliarden Euro. Unter dem Strich führten insbesondere Sondereffekte zu einem deutlichen Anstieg des Gewinns um gut ein Viertel auf 2,6 Milliarden Euro.

Beim operativen Ergebnis erwartet Telekom-Chef Tim Höttges zu konstanten Wechselkursen aus dem Vorjahr (1,08 Dollar je Euro) einen Wert von mehr als 45 Milliarden Euro, beim freien Mittelzufluss (Free Cashflow AL) von mehr als 20 Milliarden Euro. Bisher hatte der Dax-Konzern rund 45 Milliarden Euro operatives Ergebnis und rund 20 Milliarden Euro an Barmittelzufluss einkalkuliert. Die wichtige US-Tochter T-Mobile US hatte ihren Ausblick zuvor ebenfalls leicht angehoben./men/zb

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’215.98 19.56 SL9B6U
Short 12’468.39 13.65 BKISYU
Short 12’912.01 8.96 BWDSCU
SMI-Kurs: 11’755.32 06.08.2025 17:31:33
Long 11’252.08 19.72 BEFSQU
Long 10’988.64 13.81 BQFSFU
Long 10’531.38 8.89 5SSMZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Top-Rankings

KW 31: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 31: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 31: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

