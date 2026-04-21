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21.04.2026 20:35:40

Deutsche Telekom erwägt vollständige Übernahme von T-Mobile US - Agentur

T-Mobile US
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DOW JONES--Die Deutsche Telekom erwägt einem Agenturbericht zufolge einen vollständigen Zusammenschluss mit ihrer US-Sparte T-Mobile US. Der Telekommunikationskonzern habe die Idee diskutiert, eine neue Holdinggesellschaft zu gründen, berichtet Bloomberg. Diese solle ein Übernahmeangebot auf Aktienbasis sowohl für Anteile der Deutschen Telekom als auch von T-Mobile abgeben. Es entstünde ein multinationaler Telekommunikationskonzern.

Die Deutsche Telekom ist mit einer Beteiligung von rund 53 Prozent bereits der grösste Aktionär von T-Mobile. Ein Sprecher der Deutschen Telekom lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Der mögliche Deal würde eine einzige, vereinfachte Unternehmensgruppe schaffen. Die Gruppe würde die Geschäftstätigkeiten der Deutschen Telekom und von T-Mobile kontrollieren. Zudem befände sie sich im gemeinsamen Besitz der derzeitigen Investoren beider Unternehmen.

Das kombinierte Unternehmen könnte anschliessend eine Börsennotierung in den USA und an einer grossen europäischen Börse anstreben, so Bloomberg. Die Details seien aber noch nicht ausgearbeitet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2026 14:36 ET (18:36 GMT)

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