Deutsche Telekom erhöht Dividende stärker als erwartet

BONN (awp international) - Die Deutsche Telekom will die Dividende stärker erhöhen als Experten erwartet hatten. Die Gewinnbeteiligung je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 soll um 4 Cent auf 64 Cent steigen, wie das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend in Bonn mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten bisher im Schnitt mit einer Dividende von 0,605 Euro gerechnet. Die Telekom legt am Freitag ihre Zahlen für das dritte Quartal vor./zb/he