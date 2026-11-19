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19.11.2026 13:21:36
Deutsche Telekom beteiligt sich an Mistral AI
BONN (awp international) - Die Deutsche Telekom steigt beim grössten europäischen KI-Unternehmen Mistral AI ein. Die Konzerntochter T.Capital Tech Fund habe bei einer neuen Finanzierungsrunde 100 Millionen Euro in das französische Start-up investiert. Das teilte die Telekom auf Nachfrage mit und sprach von einem ersten Schritt zu einer strategischen Partnerschaft. Zuerst hatte der "Spiegel" darüber berichtet.
Laut Mitteilung planen die Telekom und Mistral, gemeinsam Unternehmen und den öffentlichen Sektor in Deutschland bei der Einführung passgenauer KI zu unterstützen. Die Zusammenarbeit stütze sich auf Investitionen der Telekom in souveräne KI-Infrastruktur in Deutschland und die wachsende Präsenz von Mistral.
"Die europäische Wettbewerbsfähigkeit hängt davon ab, ob wir leistungsstarke KI entwickeln und einsetzen können", sagte Telekom-Vorstandsmitglied Ferri Abolhassan. Unternehmen müssten dieser Technologie vertrauen und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten behalten können.
Telekom verdoppelt KI-Rechenleistung in München
Die Telekom nahm im Februar in München eine KI-Fabrik in Betrieb. Wegen der hohen Nachfrage baut der Konzern den Standort aus. Die Telekom investiert knapp eine weitere Viertelmilliarde Euro in die Fabrik und verdoppelt so die Rechenleistung der Anlage.
Zu den Nutzern zählen namhafte Industrieunternehmen wie Siemens und Daimler Trucks. Die Infrastruktur dient unter anderem dem Training von KI-Sprachmodellen, der Robotik-Entwicklung und der Simulation komplexer Produktionsabläufe.
Mistral sammelte 3 Milliarden Euro für KI-Expansion ein
Erst im September hatte sich das französische KI-Start-up Mistral in einer Finanzierungsrunde drei Milliarden Euro gesichert. Die Bewertung des 2023 gegründeten Unternehmens stieg auf über 21 Milliarden Euro - die bislang grösste Eigenkapitalfinanzierung eines europäischen Technologieunternehmens überhaupt. Mistral positioniert sich als europäischer Gegenentwurf zu US-Unternehmen wie OpenAI, Google und Anthropic .
Das Start-up ist nach eigenen Angaben mittlerweile in 20 Ländern aktiv und unterstützt mehr als 125 Grosskunden bei unternehmenskritischen KI-Projekten, darunter Airbus , der niederländische Halbleiterausrüster ASML und die Grossbank HSBC . ASML hatte im vergangenen Jahr rund 1,3 Milliarden Euro in Mistral investiert und wurde damit grösster Anteilseigner.
Im Juli kündigten der US-Technologiekonzern Microsoft und Mistral an, ihre strategische Allianz auszubauen. Mit einer neuen Vereinbarung über mehrere Milliarden Euro wollen die Partner die europäischen Infrastrukturkapazitäten für Künstliche Intelligenz erweitern und hochmoderne KI-Modelle in sensiblen Unternehmen und Behörden verankern./cr/DP/jha
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