Deutsche Telekom bereitet offenbar Verkauf von T-Mobile Niederlande vor

Der Bonner Konzern strebe einen Verkauf an Investoren aus dem Private-Equity-Bereich an, wie die niederländische Zeitung "Het Financieele Dagblad (FD)" am Montag mit Bezug auf Insider berichtet. Die Insider schätzen den Preis für die niederländische Tochter laut Zeitung auf vier bis fünf Milliarden Euro. Unter den Interessenten seien Finanzinvestoren wie Apollo, Cinven, Warburg Pincus und Apex, schreibt die Zeitung weiter. Dabei sei auch eine Partnerschaft zweier Investoren möglich angesichts der im Raum stehenden Grösse des Deals.

Im November 2019 gab es bereits Spekulationen darüber, dass die Deutsche Telekom sich in den Niederlanden neu aufstellen will. Damals war von einem möglichen Börsengang oder einem Verkauf des niederländischen T-Mobile-Geschäfts die Rede.

AMSTERDAM (awp international)