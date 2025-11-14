Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

Aktienbewertung 14.11.2025 12:52:44

Deutsche Telekom-Analyse: UBS AG stuft Deutsche Telekom-Aktie mit Buy ein

UBS AG-Analyst Polo Tang hat eine umfassende Analyse des Deutsche Telekom-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Deutsche Telekom
25.18 CHF 0.77%
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,10 Euro belassen. Der Ausblick der Bonner sollte für Zuversicht sorgen, schrieb Polo Tang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Kursverluste erschienen überzogen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Telekom-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 12:36 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.4 Prozent auf 27.37 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 31.90 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 1’754’365 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 2.5 Prozent nach unten. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird Deutsche Telekom voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

Analysen zu Deutsche Telekom AG

12:04 Deutsche Telekom Buy UBS AG
13.11.25 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
13.11.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
13.11.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
