Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
|
14.11.2025 12:52:44
Deutsche Telekom-Analyse: UBS AG stuft Deutsche Telekom-Aktie mit Buy ein
UBS AG-Analyst Polo Tang hat eine umfassende Analyse des Deutsche Telekom-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,10 Euro belassen. Der Ausblick der Bonner sollte für Zuversicht sorgen, schrieb Polo Tang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Kursverluste erschienen überzogen.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Telekom-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Aktie notierte um 12:36 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.4 Prozent auf 27.37 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 31.90 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 1’754’365 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 2.5 Prozent nach unten. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird Deutsche Telekom voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|12:04
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
