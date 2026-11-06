Deutsche Telekom-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Buy" belassen. Die Tochter T-Mobile US aussen vor gelassen, sei das dritte Quartal solide gewesen, schrieb Polo Tang am Donnerstag. Er ist zuversichtlich für das Wachstum des deutschen Marktes, doch das US-Geschäft werfe weiter Fragen auf.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Deutsche Telekom-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:27 Uhr mit Abschlägen von 1.5 Prozent bei 25.82 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 35.94 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1’675’840 Deutsche Telekom-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 büsste die Aktie um 3.6 Prozent ein. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2026 wird für den 25.02.2027 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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