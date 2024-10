Deutsche Telekom-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Deutsche Telekom-Aktie mit Overweight ein

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akhil Dattani hob seine Gewinnerwartungen in einer am Montag vorliegenden Studie an und begründete das mit dem Kapitalmarkttag der Tochter T-Mobile US. Ausserdem äusserte er seine Gedanken bezüglich einer anstehenden Investorenveranstaltung der Telekom, der wohl der nächste Kurstreiber werde.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Deutsche Telekom-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:48 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.4 Prozent auf 26.40 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 55.30 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1’139’273 Aktien. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2024 um 25.7 Prozent nach oben. Am 14.11.2024 dürfte Deutsche Telekom die Bilanz für Q3 2024 veröffentlichen.

