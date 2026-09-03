Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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03.09.2026 07:24:00
Deutsche Telekom: Aktivist Elliott steigt ein und stellt sich gegen T-Mobile-US-Fusion
T-Mobile USDer aktivistische Hedgefonds Elliott steigt offenbar bei der Deutschen Telekom ein und stellt sich gegen eine mögliche Fusion mit T-Mobile US. Stattdessen drängt der Investor auf umfangreichere Aktienrückkäufe.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
150.41 CHF -1.35%
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