Deutsche Telekom-Aktie stark: Telekom steigert Prognose nach starkem Ergebnis über den Erwartungen

Den Ausblick auf das neue Jahr erhöhte der Konzern.

Insgesamt stiegen die Konzernumsätze im dritten Quartal um 3,4 Prozent auf 28,501 Milliarden Euro, Analysten hatten mit 28,470 Milliarden Euro gerechnet. Organisch wuchs der Konzernumsatz bei der Deutschen Telekom um 3,6 Prozent.

Das bereinigte EBITDA AL erreichte 11,906 Milliarden, das war ein Plus von 5,8 Prozent und ein Stück mehr als die Konsensprognose von 11,045 Milliarden. Das bereinigte Konzernergebnis im Zeitraum Juli bis September erreichte 2,335 Milliarden Euro, im Vorjahr hatte die Telekom 2,268 Milliarde verdient. Hier lag der Marktkonsens mit 2,396 Milliarden etwas höher.

Unbereinigt der Konzernüberschuss um 53,7 Prozent auf 2,957 Milliarden Euro. Die grosse Diskrepanz zum bereinigten Gewinn erklärte die Telekom mit Bewertungseffekten. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4 Prozent auf 0,47 Cent. Der freie Cashflow AL wuchs um 32 Prozent auf 6,189 Milliarden Euro. Das war deutlich mehr als von Analysten mit 5,471 Milliarden Euro erwartet.

Der DAX-Konzern erhöhte seine Prognose für das laufende Jahr. Statt ein bereinigtes EBITDA AL von 42,9 Milliarden Euro sollen es nun 43,0 Milliarden Euro werden. Die Telekom begründete das mit der leicht höheren Prognose der US-Tochter T-Mobile und auch höheren Erwartungen für das Europageschäft. Den freien Cashflow AL sieht die Telekom weiterhin 2024 bei 19 Milliarden. Das bereinigte Ergebnis je Aktie des Konzerns soll weiterhin über 1,75 Euro zu liegen kommen.

Im dritten Quartal steigerte das operative Segment Deutschland den Gesamtumsatz um 2,5 Prozent auf 6,465 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA AL wuchs um 3,5 Prozent auf 2,731 Milliarden Euro.

In den USA wuchs der Umsatz um 3,7 Prozent, das bereinigte EBITDA AL legte um 6,7 Prozent zu. Die US-Tochter T-Mobile hatte ihre Zahlen bereits veröffentlicht. In Europa erhöhte sich der Umsatz um 3,9 Prozent, das bereinigte EBITDA AL stieg hier um 7,7 Prozent. Die Telekom verwies darauf, dass sich die starke Entwicklung der beiden Vorquartale in Europa fortgesetzt habe. Das Systemgeschäft schaffte einen um 3,3 Prozent höheren Umsatz, operativ legte der bereinigte Gewinn um 18,9 Prozent zu.

Im XETRA-Handel steigt die Aktie der Deutschen Telekom zeitweise um 2,30 Prozent auf 28,49 Euro.

