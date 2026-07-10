Deutsche Telekom-Aktie sehr freundlich: Deshalb sieht JPMorgan eine historische Bewertungslücke

Die Deutsche Telekom-Aktie legt kräftig zu

JPMorgan belässt das Kursziel bei 40 Euro und Overweight

Der Abstand zum Kursziel wirft eine Bewertungsfrage auf

Die Deutsche Telekom-Aktie steigt im XETRA-Handel am Freitag um 2,33 Prozent auf 25,93 Euro, und die Bewertung rückt damit erneut ins Blickfeld. Denn parallel bestätigt JPMorgan das Kursziel von 40 Euro und die Einstufung Overweight, wie aus einer am 10. Juli 2026 vorliegenden Studie von Analyst Akhil Dattani hervorgeht.

Was JPMorgan zur Bewertung sagt

Dattani verweist auf eine Kombination strategischer und längerfristiger Unsicherheiten, die der Aktie seit den Höchstständen im März 2025 einen Kursrückgang von rund 30 Prozent eingebrockt habe. Bis sich die Aussichten sichtbar verbesserten, dürften nach seiner Einschätzung noch mehrere Quartale vergehen. Für Anleger werde es aus seiner Sicht aber zunehmend schwierig, die Bewertung zu ignorieren, zumal die Aktie fundamental kurzfristig attraktiv bleibe.

Die Lücke zwischen Kurs und Kursziel

Beim aktuellen Kurs rund 26 Euro liegt das JPMorgan-Kursziel von 40 Euro gut 53 Prozent darüber. Eine derart grosse Lücke ist selten und zeigt, wie unterschiedlich Markt und Analystenhaus die Aussichten des Konzerns derzeit gewichten. Dattani stützt seine Einschätzung unter anderem auf die erwarteten Gewinnsteigerungsraten pro Aktie, die er im prozentual zweistelligen Bereich für anhaltend hält und als beeindruckend einordnet.

Worauf Anleger jetzt schauen können

Ob sich die Bewertungslücke schliesst, hängt aus Sicht von Dattani vor allem davon ab, wie schnell sich die angesprochenen strategischen Unsicherheiten auflösen und ob die erwarteten Gewinnsteigerungen tatsächlich eintreten. Die nächsten Quartalszahlen dürften zeigen, ob der Konzern das von JPMorgan unterstellte Tempo halten kann.

Der nächste konkrete Prüfstein für die These ist damit der kommende Quartalsbericht der Deutschen Telekom, an dem sich die Entwicklung der Gewinne pro Aktie ablesen lässt.

Evelyn Schmal, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

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