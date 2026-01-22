Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’245 0.7%  SPI 18’316 0.6%  Dow 49’529 0.9%  DAX 24’876 1.3%  Euro 0.9280 -0.2%  EStoxx50 5’961 1.3%  Gold 4’884 1.1%  Bitcoin 70’268 -1.2%  Dollar 0.7907 -0.6%  Öl 64.1 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Nestlé-Aktie: Nach Tod eines Säuglings gibt es eine Strafuntersuchung
Ubisoft-Aktie bricht ein: Neuausrichtung und Spiele-Streichungen belasten Kurs
DroneShield-Aktie mit Kurssprung: Analyst bekräftigt Kaufempfehlung - Kursziel angehoben
Novo-Nordisk-Aktie im Plus: Zwischen Analystenkommentaren und Zoll-Entspannung
Ausblick: Intel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Plus500 Depot

Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Defense-Team 22.01.2026 17:59:00

Deutsche Telekom-Aktie im Plus: Konzern plant Einstieg in den Verteidigungsmarkt

Deutsche Telekom-Aktie im Plus: Konzern plant Einstieg in den Verteidigungsmarkt

Die Deutsche Telekom plant einen Ausbau ihres Geschäftsmodells und will ihre Dienstleistungen künftig an Verteidigungsministerium und Bundeswehr verkaufen.

Deutsche Telekom
25.06 CHF 1.79%
Kaufen Verkaufen
• Deutsche Telekom plant Defense-Team
• Industriespezifische Lösungen für den Verteidigungsbereich
• Defense-Projekte bei T-Systems angesiedelt

Unter dem Schlagwort "Defense-Geschäft" denkt das Management der Deutschen Telekom über neue Rollen und Angebote nach, die über klassische Telekom-Produkte hinausgehen. Das geht aus Aussagen der Telekom gegenüber der "Wirtschaftswoche" hervor. Wie es dort in Bezug auf die neue Initiative heisst, sehe sich die Telekom als "digitaler Infrastrukturanbieter" in der Verantwortung, "zum Schutz Deutschlands beizutragen - gerade in Zeiten hybrider Bedrohungen". Ein eigenständiger "Defense-Bereich" im Konzern sei derzeit jedoch nicht geplant, vielmehr solle die Betreuung der Defense-Industrie projektabhängig erfolgen und auf bestehende Kompetenzen im Konzern zurückgreifen. Übergeordnet sei die Initiative jedoch bei T-Systems angesiedelt.

Manager mit Bundeswehr-Hintergrund leitet Abteilung mit flexibler Grösse

Koordiniert werden soll das Defense-Vorhaben der Telekom intern von einem Manager mit Bundeswehr-Hintergrund, was die strategische Ausrichtung und die Nähe zum Verteidigungssektor betont: Oberstleutnant Philip Stockmann, der zuvor im Mobilfunkgeschäft für Tarif- und Produktintegration zuständig war, leitet die Initiative. Ihm sind zunächst rund 16 Mitarbeiter direkt zugeordnet, wie die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf interne Quellen schreibt. Je nach Aufgabenstellung sollen jedoch bis zu hundert Experten aus Fachabteilungen eingebunden werden, um projektbezogen Lösungen zu entwickeln. "Die Mitarbeiterzahl variiert je nach Aufgabe", sagt die Telekom gegenüber der "Wirtschaftswoche", "konkrete Angaben können wir leider nicht machen."

Technologieangebot zwischen Cybersecurity und kritischer Infrastruktur

Das geplante Angebot der Telekom soll laut "Wirtschaftswoche" industriespezifische Lösungen für den Verteidigungsbereich liefern - so wie es das Systemgeschäft des Konzerns bereits für andere Branchen tut. Wie ein Sprecher gegenüber der Nachrichtenseite sagte, sehe man hier nun, neben Gesundheitswesen und öffentlichem Sektor, ebenfalls Wachstumspotenzial. Das liegt womöglich auch an dem milliardenschweren Sondervermögen, das von der Bundesregierung für den Ausbau der Verteidigungskapazitäten bereitgestellt wird.

Beobachter gehen davon aus, dass der Konzern nicht nur klassische Kommunikationsdienste anbieten wird, sondern auch hostingfähige Cloud-Infrastrukturen, geschützte Kommunikationssysteme und Cyber-Sicherheitslösungen, wie sie bereits in anderen Branchen und dem öffentlichen Sektor angeboten werden. Zwar hat die Telekom hierzu aus Sicherheits- und Geheimhaltungsgründen keine detaillierten Angaben veröffentlicht, doch weist die Ausrichtung von T-Systems und Telekom Security auf ein umfassendes technologisches Fundament hin, das auch für hochsensible Daten und kritische Abläufe relevant sein könnte.

Chancen und Kritik - Am Scheideweg zwischen Wirtschaft und Sicherheit

Für die Telekom eröffnet das Engagement in Richtung Verteidigungssektor ein potenziell neues Marktsegment in einem Umfeld, in dem staatliche Ausgaben für Digitalisierung und sichere Kommunikation steigen. Gleichzeitig ist dieser strategische Schritt nicht frei von politischer und gesellschaftlicher Debatte: Die Rolle eines ehemals zivil orientierten Telekommunikationskonzerns im Kontext militärischer Beschaffung wirft Fragen nach ethischer Verantwortung, Abgrenzung zu Rüstungsunternehmen und der Balance zwischen wirtschaftlichem Gewinnstreben und staatlichen Sicherheitsinteressen auf. Eine breite öffentliche Diskussion steht allerdings noch aus.

Die Telekom-Aktie reagierte im XETRA-Handel am Donnerstag letztlich mit einem Kurssprung von 2,05 Prozent auf 26,85 Euro auf die Pläne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Deutsche Börse will Allfunds kaufen - Aktie schnellt hoch

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten