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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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Nach WM-Erfolg 20.07.2026 07:44:00

Deutsche Telekom-Aktie im Fokus: Medienrechte an Fussball-WM 2030 erworben

Deutsche Telekom-Aktie im Fokus: Medienrechte an Fussball-WM 2030 erworben

Die Deutsche Telekom hat sich die Medienrechte an der Fussball-Weltmeisterschaft 2030 gesichert.

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Alle 104 Partien des Turniers sollen bei der eigenen Plattform MagentaTV zu sehen sein, teilte der Konzern mit. "Wir entwickeln unser Fussball-Konzept konsequent weiter und werden mit MagentaTV auch bei den nächsten grossen Turnieren für Überraschungen sorgen", wird Arnim Butzen, TV-Chef der Deutschen Telekom, in der Mitteilung zitiert. Das Unternehmen hat sich auch die Rechte an der Fussball-Europameisterschaft 2028 gesichert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 01:35 ET (05:35 GMT)

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