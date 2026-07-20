Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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20.07.2026 07:44:00
Deutsche Telekom-Aktie im Fokus: Medienrechte an Fussball-WM 2030 erworben
Die Deutsche Telekom hat sich die Medienrechte an der Fussball-Weltmeisterschaft 2030 gesichert.
Deutsche TelekomAlle 104 Partien des Turniers sollen bei der eigenen Plattform MagentaTV zu sehen sein, teilte der Konzern mit. "Wir entwickeln unser Fussball-Konzept konsequent weiter und werden mit MagentaTV auch bei den nächsten grossen Turnieren für Überraschungen sorgen", wird Arnim Butzen, TV-Chef der Deutschen Telekom, in der Mitteilung zitiert. Das Unternehmen hat sich auch die Rechte an der Fussball-Europameisterschaft 2028 gesichert.
27.30 EUR 0.00%
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/kla/sha
(END) Dow Jones Newswires
July 20, 2026 01:35 ET (05:35 GMT)
DOW JONES
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com,Deutsche Telekom AG,Cineberg / Shutterstock.com
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