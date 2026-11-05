Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Umsatz und operativer Gewinn legen deutlich zu - Aktienrückkauf

Dividende steigt um zehn Prozent

Die Deutsche Telekom hat vor allem dank der weiter stark wachsenden US-Tochter T-Mobile US deutlich zugelegt. Der Umsatz legte siebeneinhalb Prozent auf etwas mehr als 31 Milliarden Euro zu, teilte der im DAX notierte Konzern am Donnerstag in Bonn mit. Bereinigt um Währungseffekte habe das Wachstum bei 5,5 Prozent gelegen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda AL) zog um knapp zehn Prozent auf rund 12,2 Milliarden Euro an. Damit fielen der Erlös und das operative Ergebnis etwas besser als von Experten erwartet aus. Zudem erhöht die Telekom erneut die Prognosen für das laufende Jahr leicht.

Nach dem starken dritten Quartal und der abermals leicht erhöhten Prognose kündigte die Deutsche Telekom auch eine Dividendenerhöhung um zehn Prozent an. Die direkte Gewinnausschüttung an die Anteilseigner für das laufende Jahr soll um 10 Cent auf 1,10 Euro steigen, teilte das im DAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Bonn mit.

Für Experten kommt die Anhebung nicht überraschend. Von Bloomberg befragte Analysten hatten sogar eine etwas stärkere Anhebung auf dem Zettel. Zudem kündigte die Telekom für 2027 einen Rückkauf eigener Aktien von bis zu zwei Milliarden Euro an.

Die Aktie der Deutschen Telekom verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,61 Prozent auf 26,33 Euro.

BONN (awp international)