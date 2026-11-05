|Bilanz überzeugt
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05.11.2026 09:30:00
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Umsatz und operativer Gewinn legen deutlich zu - Aktienrückkauf
Der Telekommunikationskonzern legt neue Quartalszahlen vor und profitiert dabei von einem wichtigen Wachstumstreiber im Ausland.
Dividende steigt um zehn Prozent
Nach dem starken dritten Quartal und der abermals leicht erhöhten Prognose kündigte die Deutsche Telekom auch eine Dividendenerhöhung um zehn Prozent an. Die direkte Gewinnausschüttung an die Anteilseigner für das laufende Jahr soll um 10 Cent auf 1,10 Euro steigen, teilte das im DAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Bonn mit.
Für Experten kommt die Anhebung nicht überraschend. Von Bloomberg befragte Analysten hatten sogar eine etwas stärkere Anhebung auf dem Zettel. Zudem kündigte die Telekom für 2027 einen Rückkauf eigener Aktien von bis zu zwei Milliarden Euro an.
Die Aktie der Deutschen Telekom verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,61 Prozent auf 26,33 Euro.
BONN (awp international)
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