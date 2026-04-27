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Arbeitsniederlegungen 27.04.2026 20:31:00

Deutsche Telekom-Aktie fällt: Beschäftigte sollen bundesweit die Arbeit niederlegen

Deutsche Telekom-Aktie fällt: Beschäftigte sollen bundesweit die Arbeit niederlegen

Die Gewerkschaft Verdi ruft mit Verweis auf eine "enttäuschende zweite Verhandlungsrunde bei den Tarifverhandlungen mit der Deutschen Telekom" zum ersten bundesweiten Warnstreik auf.

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Am Dienstag sollen die Arbeitsniederlegungen zunächst in Norddeutschland sowie Berlin und Brandenburg beginnen, wobei im Laufe der Woche weitere Standorte folgen sollen, wie die Gewerkschaft am Montagabend mitteilte.

Verdi fordert in der diesjährigen Tarifrunde bei der Deutschen Telekom für bundesweit rund 60.000 Tarifbeschäftigte eine Entgeltsteigerung in Höhe von 6,6 Prozent, bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Zusätzlich fordert die Gewerkschaft die Einführung eines Verdi-Mitgliederbonus in Höhe von 660 Euro im Jahr. Die Ausbildungsvergütungen sowie die Entgelte der dual Studierenden sollen zudem um monatlich 120 Euro erhöht werden. Für diese fordert die Gewerkschaft einen zusätzlichen Mitgliederbonus von 240 Euro im Jahr.

Die Deutsche Telekom-Aktie verliert nachbörslich auf Tradegate fast drei Prozent.

DOW JONES

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