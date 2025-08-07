|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 07:07:57
Deutsche Telekom-Aktie: Deutsche Telekom passt Jahresprognose leicht nach oben an
Die Deutsche Telekom ist auch im zweiten Quartal auf Wachstumskurs geblieben und hat ihre Jahresprognose für das bereinigte EBITDA AL und den Free Cashflow AL zum zweiten Mal in diesem Jahr leicht angehoben.
Für die Monate April bis Juni wies der DAX-Konzern ein Umsatzwachstum von 1 Prozent auf rund 28,7 Milliarden Euro aus. Organisch, also ohne den Einfluss von Wechselkursveränderungen und des Konsolidierungskreises, betrug das Wachstum 4,0 Prozent. Analysten hatten im Mittel mit 28,6 Milliarden Euro Umsatz gerechnet. Auf dem Heimatmarkt, wo der Umsatz zuletzt zwei Quartale in Folge rückläufig war, ging der Umsatz um 1,3 Prozent zurück. Dieser Rückgang resultiert den Angaben zufolge vor allem aus einem geringeren Geschäft mit mobilen Endgeräten. Die margenträchtigen Service-Umsätze legten im Deutschland-Geschäft dagegen organisch um 1,1 Prozent zu.
Das bereinigte EBITDA AL legte auf Konzernebene um 1,7 Prozent auf 11 Milliarden Euro zu. Analysten hatten der Telekom hier im Mittel 10,95 Milliarden Euro zugetraut. Das bereinigte Konzernergebnis stieg um 1,1 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Hier hatte die Konsensschätzung auf 2,42 Milliarden Euro gelautet. Der Free Cashflow AL verringerte sich um 6,7 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. Analysten hatten den Cashflow im Mittel auf 4,74 Milliarden Euro veranschlagt. Diese Kennziffer schwankt in der Quartalsbetrachtung oft stark.
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
06.08.25
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX verliert (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
06.08.25
|DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
05.08.25
|EQS-PVR: Deutsche Telekom AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.08.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|24.07.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung für den SMI erwartet -- Asiens Börsen freundlich
Am heimischen Aktienmarkt dürften heute zunächt keine grossen Sprünge zu sehen sein. An den Börsen in Asien dominieren am Donnerstag die Käufer.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}