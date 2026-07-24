Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’273 0.4%  SPI 20’017 0.4%  Dow 51’712 -1.0%  DAX 24’962 0.8%  Euro 0.9299 0.1%  EStoxx50 6’255 0.7%  Gold 4’064 0.4%  Bitcoin 53’030 -0.2%  Dollar 0.8163 0.0%  Öl 97.7 -3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Deutsche Telekom-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Hold
Novo Nordisk-Aktie gibt nach: Eli Lilly greift mit Retatrutide nach der Marktführerschaft
Mit Pufferstrategien vor Verlusten Schutz suchen: Das können Buffer-ETFs leisten - und das nicht
Franken, US-Dollar und Euro: Wenig Bewegung zum Wochenschluss - Zölle kein Gamechanger
Suche...
Plus500 Depot

Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktieneinstufung 24.07.2026 12:22:44

Deutsche Telekom-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Telekom-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der Deutsche Telekom-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Telekom
24.17 CHF -1.05%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen der US-Mobilfunktochter auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Kennziffern und der Ausblick von T-Mobile US seien insgesamt unterstützend für die Deutsche Telekom, schrieb Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Telekom-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:06 Uhr ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0.5 Prozent auf 25.99 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 53.91 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 1’961’720 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 3.0 Prozent nach. Am 06.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!