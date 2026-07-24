Deutsche Telekom-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen der US-Mobilfunktochter auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Kennziffern und der Ausblick von T-Mobile US seien insgesamt unterstützend für die Deutsche Telekom, schrieb Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Studie.

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Um 12:06 Uhr ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0.5 Prozent auf 25.99 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 53.91 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 1’961’720 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 3.0 Prozent nach. Am 06.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET



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