Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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24.07.2026 12:22:44
Deutsche Telekom-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der Deutsche Telekom-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen der US-Mobilfunktochter auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Kennziffern und der Ausblick von T-Mobile US seien insgesamt unterstützend für die Deutsche Telekom, schrieb Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Studie.
Aktienanalyse online: Die Deutsche Telekom-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 12:06 Uhr ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0.5 Prozent auf 25.99 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 53.91 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 1’961’720 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 3.0 Prozent nach. Am 06.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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