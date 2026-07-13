Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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13.07.2026 14:04:44
Deutsche Telekom-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy
UBS AG hat eine eingehende Prüfung der Deutsche Telekom-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 36,20 Euro auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften solide Geschäfte in Deutschland zeigen, schrieb Polo Tang am Freitag. Angesichts ebenfalls robuster US-Trends sei die jüngste Kursschwäche übertrieben.
Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Telekom-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Aktie notierte um 13:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2.3 Prozent auf 26.73 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 35.43 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’638’799 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 0.2 Prozent. Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Deutsche Telekom am 06.08.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.
Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
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