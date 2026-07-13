Deutsche Telekom-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 36,20 Euro auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften solide Geschäfte in Deutschland zeigen, schrieb Polo Tang am Freitag. Angesichts ebenfalls robuster US-Trends sei die jüngste Kursschwäche übertrieben.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Telekom-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 13:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2.3 Prozent auf 26.73 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 35.43 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’638’799 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 0.2 Prozent. Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Deutsche Telekom am 06.08.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT



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