Deutsche Telekom-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 38 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht an und berücksichtigte dabei auch die aktuellen Prognosen seiner US-Kollegen für die Tochter T-Mobile US - und jüngste Währungsbewegungen.

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Die Aktie notierte um 14:18 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2.1 Prozent auf 25.66 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 40.30 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2’552’513 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 4.2 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 20:05 / GMT

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