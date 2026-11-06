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06.11.2026 14:34:45
Deutsche Telekom-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Andrew Lee das Deutsche Telekom-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 38 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht an und berücksichtigte dabei auch die aktuellen Prognosen seiner US-Kollegen für die Tochter T-Mobile US - und jüngste Währungsbewegungen.
Aktienanalyse online: Die Deutsche Telekom-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie notierte um 14:18 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2.1 Prozent auf 25.66 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 40.30 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2’552’513 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 4.2 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 20:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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