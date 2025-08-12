Deutsche Telekom-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Die Deutsche Telekom habe in Summe ein solides Quartal berichtet und das Management habe den Gesamtjahresausblick auf Basis unveränderter Wechselkurse leicht angehoben, schrieb Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der Dollarschwäche aber habe er die Schätzungen fu?r 2025 und die Folgejahre leicht gesenkt.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Deutsche Telekom-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie notierte um 14:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.6 Prozent auf 30.14 EUR zu. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1’616’812 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2025 um 7.4 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



