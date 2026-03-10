Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’174 1.3%  SPI 18’267 1.7%  Dow 47’741 0.5%  DAX 23’967 2.4%  Euro 0.9040 0.0%  EStoxx50 5’840 2.7%  Gold 5’189 0.9%  Bitcoin 55’052 3.4%  Dollar 0.7758 -0.2%  Öl 91.8 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lindt & Sprüngli-Aktie dennoch tiefrot: Ergebnisplus in 2025 dank Preiserhöhungen
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag
Partners Group-Aktie tiefer: Kräftige Gewinnsteigerung in 2025
Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy
Bist du bereit für den Traders Cup 2026? Beweise dein Trading-Talent, lerne neue Strategien und sichere dir exklusive Preise!
Suche...
eToro entdecken

HHLA Aktie 3513030 / DE000A0S8488

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.03.2026 09:36:36

Deutsche Seehäfen steigern Güterumschlag - Sorgen um Nahost

HHLA
20.64 CHF 0.57%
Kaufen Verkaufen

WIESBADEN (awp international) - Mehr Handel trotz Zollstreit und globaler Krisen: Der Güterumschlag in den deutschen Seehäfen ist 2025 deutlich gestiegen. Insgesamt wurden in den Häfen 284,4 Millionen Tonnen Güter verladen, ein Plus von 3,8 Prozent zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Während der Güterempfang aus dem Ausland kräftig um 5,3 Prozent auf 171,1 Millionen Tonnen wuchs, stieg der Güterversand ins Ausland aber nur um 0,5 Prozent auf 103,7 Millionen Tonnen. Der innerdeutsche Verkehr machte trotz eines starken Zuwachses von 15,7 Prozent mit 9,6 Millionen Tonnen nur einen kleinen Teil des Güterumschlags aus.

Sorgen wegen Krieg im Iran

Sorgen bereitet Reedern der Krieg im Iran, mit dem der Schiffverkehr durch die Strasse von Hormus - ein Nadelöhr des Welthandels - zum Stillstand gekommen ist. Der Branchenverband VDR ging zuletzt davon aus, dass mindestens 30 Schiffe deutscher Reedereien im Persischen Golf eingeschlossen sind.

Der Güterumschlag der deutschen Seehäfen im direkten Verkehr mit den Golf-Staaten ist laut Statistik zwar gering: Rund 4 Millionen Tonnen oder 1,4 Prozent des Güterumschlags 2025 entfielen auf die Anrainerstaaten Bahrain, Irak, Iran, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Viele Güter aus den Golfstaaten gelangten jedoch zunächst über grosse ausländische Häfen etwa in den Niederlanden und Frankreich nach Europa und würden von dort weitertransportiert, schreiben die Statistiker. "Daher können sich Seeblockaden im Nahen Osten auch indirekt auf die Versorgung Deutschlands auswirken."

USA wichtigster Handelspartner im Seeverkehr

Wichtigster deutscher Handelspartner im Seeverkehr blieben die USA, auch wenn der Zollstreit Spuren hinterliess. So ging der Güterverkehr zwischen deutschen und US-Seehäfen 2025 um 3,6 Prozent auf 28,7 Millionen Tonnen zurück. Auf Rang zwei lag Norwegen mit gut 26 Millionen Tonnen, gefolgt von Schweden und China. Die Volksrepublik ist der bei weitem wichtigste Handelspartner im Containerverkehr. Rund ein Fünftel des deutschen Containerumschlags entfiel 2025 allein auf China.

Der grösste deutsche Seehafen blieb 2025 Hamburg mit einem Umschlag von 99,8 Millionen Tonnen. Es folgten mit Abstand Bremerhaven, Wilhelmshaven, Rostock und Lübeck./als/DP/nas

Nachrichten zu HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Um 18 Uhr live: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist

Filtern oder Sortieren? Thomas Vittner zeigt heute Abend, wie du Aktien objektiv sortierst, statt sie voreilig zu löschen. Lerne ein System für echte Treffsicherheit kennen!

Schnell Plätze sichern!

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

07:07 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 13‘000er-Marke auf dem Prüfstand
09.03.26 Marktüberblick: Ölpreis-Schock im Fokus
09.03.26 SMI vor holprigem Wochenauftakt
09.03.26 Wie Goldman Sachs die globalen Finanzmärkte prägte
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
05.03.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’434.53 18.98 BDOSZU
Short 13’687.36 13.98 ST6BQU
Short 14’199.62 8.93 STCBFU
SMI-Kurs: 13’173.64 10.03.2026 09:40:48
Long 12’566.89 18.71 S3HB2U
Long 12’284.48 13.33 SK3BMU
Long 11’805.53 8.97 S79B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.