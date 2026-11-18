Deutsche Rohstoff äusserte sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13.01 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.39 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 112.0 Millionen EUR – ein Plus von 143.06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Rohstoff 46.1 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch