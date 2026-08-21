Deutsche Rohstoff: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Deutsche Rohstoff hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 6.83 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Rohstoff 0.610 EUR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 71.4 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40.7 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch