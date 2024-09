Deutsche Regierung plant keine Abwehr von Unicredit

Börse aktuell - Live Ticker

Am Mittwoch zeigt sich der heimische Aktienmarkt mit Gewinnen, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die US-Börsen dürften zum Handelsstart am Mittwoch Verluste verbuchen. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich auch zur Wochenmitte mehrheitlich in Grün.