Deutsche Reallöhne steigen im zweiten Quartal um 1,5 Prozent

DOW JONES--Die Reallöhne in Deutschland sind im zweiten Quartal 2026 gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lagen die Reallöhne um 1,5 Prozent höher als im Vorjahresquartal. Überdurchschnittliche Steigerungen der Nominallöhne verzeichneten unter anderem die Bereiche Land- und Forstwirtschaft sowie die Energieversorgung, während Geringverdiener und Auszubildende erneut die stärksten Zuwächse erzielten.

Die Nominallöhne stiegen im zweiten Quartal um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im selben Zeitraum um 2,5 Prozent.

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August 27, 2026 02:13 ET (06:13 GMT)