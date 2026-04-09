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09.04.2026 08:07:41

Deutsche Produktion sinkt im Februar leicht

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Februar entgegen den Erwartungen etwas gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ging sie gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent zurück und lag kalenderbereinigt auf dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Januar hatte sie das Vorjahresniveau um 0,9 Prozent unterschritten. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg um 0,5 Prozent prognostiziert. Den für Januar vorläufig gemeldeten Rückgang von 0,5 Prozent revidierten die Statistiker auf 0,0 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2026 02:08 ET (06:08 GMT)

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Short 13’988.21 13.61 SNQBTU
Short 14’469.24 8.98 BWNSSU
SMI-Kurs: 13’113.43 08.04.2026 17:31:39
Long 12’660.72 19.68 SQ6BJU
Long 12’391.27 13.90 SATBJU
Long 11’867.23 8.94 SG1BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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