|
06.02.2026 08:05:41
Deutsche Produktion sinkt im Dezember unerwartet deutlich
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Dezember deutlicher als erwartet gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ging sie gegenüber dem Vormonat um 1,9 Prozent zurück und lag um 0,6 (November: plus 0,5) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang von 0,2 Prozent nur prognostiziert. Allerdings hatte sich nach dem am Donnerstag gemeldeten des Umsatzes im verarbeitenden Gewerbe auch mit einem deutlicheren Rücksetzer bei der Produktion gerechnet worden. Der vorläufig für November gemeldete Produktionsanstieg von 0,8 Prozent wurde auf 0,2 Prozent revidiert. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich von Oktober bis Dezember war die Produktion um 0,9 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/cbr
(END) Dow Jones Newswires
February 06, 2026 02:06 ET (07:06 GMT)
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich stärker
Der heimische Markt und der deutsche Leitindex dürften vor dem Wochenende nachgeben. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am Freitag mehrheitlich höher.