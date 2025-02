Deutsche Post/Verdi: Noch keine Einigung auf neuen Tarifvertrag

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Die DHL -Tochter Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi haben sich in der dritten Verhandlungsrunde noch nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen können, haben aber eine vierte Verhandlungsrunde vereinbart. Die Deutsche Post hat in der Verhandlungsrunde, die von Mittwoch bis Freitag dauerte, erstmals ein Angebot vorgelegt, das sie als "in wirtschaftlich schwieriger Zeit faires" Angebot bezeichnete. Verdi lehnte das Angebot als "völlig unzureichend" ab und teilte mit, Verdi rechne in einer weiteren Verhandlungsrunde mit einem "deutlich verbesserten Angebot". Die Gewerkschaft will nun zu weiteren Warnstreiks aufrufen, dies aber erst nach der Bundestagswahl am 23. Februar, "um einen reibungslosen Ablauf der Briefwahlen zu ermöglichen".

February 14, 2025 09:21 ET (14:21 GMT)