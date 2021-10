Deutsche Post macht Briefe teurer

Die Deutsche Post dreht an der Preisschraube: Briefe werden ab 1. Januar teurer, Postkarten und Einschreiben auch. Ein klassischer Standardbrief etwa soll dann 85 Cent Porto kosten.

Alle Jahre wieder dreht die Deutsche Post an der Portoschraube und lässt die Preise steigen. Allerdings sind diesmal nicht nur die klassischen Standardbriefe von der Preiserhöhung betroffen.

Nach Angaben des DAX-Konzerns soll das Porto für Standard-, Kompakt-, Gross- und Maxibriefe angehoben werden – jeweils um fünf Cent Ein klassischer Standardbrief kostet damit 85 statt wie bislang 80 Cent. Stichtag ist dabei der 1. Januar 2022.

Wie die Deutsche Post weiter mitteilte, werden auch Postkarten teurer: Bei der zuständigen Bundesnetzagentur sei eine Anhebung um 10 auf dann 70 Cent je Postkarte beantragt worden. Auch Einschreiben sollten teurer werden. Die Post betonte, dass die Anhebung weniger als den zwischenzeitlich eingetretenen Lohnkostensteigerungen entspreche.

Deutsche Post-Aktie schwächelt

Die Aktie der Deutschen Post steckt in einem langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Jahr eine Performance von 30 Prozent erzielt sowie einen neuen Rekordstand erreicht. Seit Mitte September ging es allerdings abwärts, begleitet von einem fallenden MACD (Momentum).

Bei rund 53 Euro hat sich eine Unterstützungszone herausgebildet, knapp darunter verläuft die 200-Tagelinie (rot). Die Aktie ist trotz der guten Jahresperformance angeschlagen, das Chartbild bessert sich erst wieder, wenn das Rekordhoch etwas oberhalb von 61 Euro überwunden wird. Dazu fehlen derzeit knapp 15 Prozent.

Am Erfolg der Deutschen Post lässt sich auch mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

