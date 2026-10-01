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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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01.10.2026 15:25:00

Deutsche Post: Konzern baut anbieteroffenes Paketstationsnetz deutlich aus

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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