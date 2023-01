Deutsche Post-Aktie leicht unter der Nulllinie: Zweite Tarifverhandlung zwischen Verdi und Deutscher Post beginnt

Verdi fordert für die 160.000 Tarifbeschäftigten des Bonner Logistikkonzerns unter anderem 15 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Deutsche Post hat die Forderung als realitätsfern zurückgewiesen, aber bisher kein eigenes Angebot vorgelegt. Verdi hat den Tarifvertrag zum 31. Dezember 2022 gekündigt. Zu diesem Datum endete auch die Friedenspflicht. Die Gewerkschaft kann ihre Mitglieder über einen möglichen Streik abstimmen lassen.

"Wir werden sehen, wie weit wir in den Beratungen kommen", sagte Kocsis bei einer Pressekonferenz zu den Arbeitsbedingungen in der Paketbranche. Je nach Verhandlungsstadium, vor allem wenn es "nicht einen grossen Schritt nach vorn geht", müsse man dann entscheiden, ob man den Forderungen in den Betrieben Nachdruck verleihen müsse.

Die Deutsche Post-Aktie steigt am Dienstag via XETRA zeitweise um 0,27 Prozent auf 39,27 Euro an.

FRANKFURT (Dow Jones)