Deutsche Maschinenbauer schöpfen Hoffnung - Steigende Inlandsaufträge

FRANKFURT (awp international) - Der Maschinenbau in Deutschland erholt sich schrittweise von den Folgen der Corona-Krise. Nach einem Rückschlag im August gab es bei den Auftragseingängen im September Hoffnungszeichen. Zwar wurde das Vorjahresniveau preisbereinigt um 10 Prozent verfehlt, wie der Branchenverband VDMA am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. "Die Inlandsorders verzeichneten jedoch erstmals seit Januar dieses Jahres wieder einen Zuwachs", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Das Plus bei den Bestellungen von 4 Prozent aus Deutschland hänge aber auch mit einem schwachen Vorjahresmonat zusammen. Die Auftragseingänge aus dem Ausland fielen derweil im September kräftig um 16 Prozent zum Vorjahresmonat.

Der Maschinen- und Anlagenbau leidet auch unter der Abschottung internationaler Handelsmärkte und dem Umbruch in der Autoindustrie. Im gesamten dritten Quartal sank der Auftragseingang preisbereinigt um 14 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal hatte es in der Corona-Krise noch einen Einbruch von 30 Prozent gegeben.

"Die Unternehmen kämpfen um jeden Auftrag. Der Tiefpunkt wurde im dritten Quartal eindeutig überwunden - vorerst", sagte Wiechers. Rückschläge seien nicht auszuschliessen, da steigende Corona-Infektionszahlen Investoren verunsicherten./als/DP/jha