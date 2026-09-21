QIAGEN Aktie 141542295 / NL0015002CX3
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21.09.2026 17:37:00
Deutsche Manager zittern um ihre Jobs, Interessenten für Qiagen, Janna Ensthalers Kampf um Aufmerksamkeit
Das Ende der Konzernkarrieren nach altem Muster. Der Kreis der Qiagen-Interessenten wächst. Und Investorin Janna Ensthaler heischt um Aufmerksamkeit. Die wichtigsten Wirtschaftsthemen lesen Sie im Newsletter „Der Tag“.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Nachrichten zu QIAGEN N.V.
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24.08.26
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12.05.26
|Qiagen erhöht Dividende und stellt weitere Aktienrückkäufe in Aussicht (Dow Jones)
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28.04.26
|XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - Qiagen brechen nach Prognosekürzung ein (Dow Jones)
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27.04.26
|NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 24.081 Pkt - Bayer und Qiagen mit Abgaben (Dow Jones)