Deutsche Lufthansa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Deutsche Lufthansa liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Deutsche Lufthansa die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.950 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 12.95 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.70 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch