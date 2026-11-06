Deutsche Lufthansa stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Deutsche Lufthansa lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 1.21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0.950 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7.60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.08 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 13.09 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch