Deutsche Konsum REIT-AG: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Deutsche Konsum REIT-AG hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Deutsche Konsum REIT-AG vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.42 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.800 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8.66 Prozent auf 19.7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Konsum REIT-AG 21.6 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch