Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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06.08.2026 11:36:00
Deutsche Industrie überrascht mit kräftigem Auftragsplus - Siemens meldet Rekordquartal
Siemens meldet gar ein Rekordquartal: Die Geschäftsaussichten in der deutschen Industrie haben sich zuletzt spürbar verbessert. Dahinter stecken jedoch vor allem Grossaufträge, teils auch aus Übersee.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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