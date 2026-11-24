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24.11.2026 13:06:36
Deutsche Industrie drängt auf Tempo bei Reformen - KI als Chance
BERLIN (awp international) - Der Präsident der deutschen Industrie Peter Leibinger fordert von der Bundesregierung deutlich mehr Geschwindigkeit bei der Umsetzung von Reformen. Die Regierung müsse tun, was sie angekündigt habe, und zwar schnell, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) bei einer Konferenz des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin. Leibinger verwies auf ein Anfang Juli von der schwarz-roten Koalition angekündigtes Paket mit Reformen im Arbeitsmarkt, bei Sozialsystemen oder Bürokratieabbau.
Leibinger sagte, wenn von den angekündigten 33 Massnahmen bis zur Wahl in Nordrhein-Westfalen Ende April die Hälfte konkret umgesetzt sei, dann entstehe daraus Vertrauen in der Wirtschaft - und dann werde auch wieder mehr investiert.
Sowohl Leibinger als auch Jürgen Kerner, Zweiter Vorsitzender der Gewerkschaft IG Metall, nannten die Anwendung Künstlicher Intelligenz in der Industrie eine Chance für Deutschland. Wirtschafts-Staatssekretär Frank Wetzel sagte, im weltweiten KI-Wettlauf lägen Deutschland und Europa zur Halbzeit noch zurück. Das sei aber nicht das Ende des Spiels.
"Die KI muss jetzt den Sprung aus dem Rechenzentrum in die Fabrikhalle schaffen." Bei industrieller KI bringe kaum ein anderes Land bessere Voraussetzungen mit als Deutschland. Deutschland habe etwas, das man nicht kaufen könne: "Die Daten aus unseren Fabriken und das Wissen, wie Produktion funktioniert."
KI könne Maschinen vorausschauend warten, Produktionsabläufe verbessern und Beschäftigte bei komplexen Aufgaben unterstützen. Bis 2030 solle in Deutschland das erste industrielle "KI-Ökosystem" der Welt aufgebaut werden, sagte Wetzel. "Wir müssen in Deutschland wieder auf Sieg spielen." Dazu komme es vor allem auch darauf an, die Rohstoffversorgung breiter abzusichern. Bei kritischen Rohstoffen, die zentral sind für Chips, Batterien oder Windräder, gibt es eine hohe Abhängigkeit von China./hoe/DP/zb
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