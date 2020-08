Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Juli mit Steuersenkung auf Null

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die zum 1. Juli gesenkte Mehrwertsteuer sorgt für spürbar sinkende Preise in Deutschland. Die am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflation sank im Juli auf eine Jahresrate von Null, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im Juni hatte die Rate 0,8 Prozent betragen. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 30. Juli.

Gegenüber dem Vormonat sank der HVPI um 0,5 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden. Die HVPI-Rate ist massgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex fiel gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent. Im Jahresvergleich lagen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent niedriger. Die Zahlen entsprachen der ersten Veröffentlichung und den Prognosen von Volkswirten.

Die Preise für Waren insgesamt verbilligten im Juli um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein Grund dafür dürfte die Mehrwertsteuersenkung sein. Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich um 1,2 Prozent, wobei sich der Preisauftrieb deutlich abgeschwächt hat; im Juni hatte er noch 4,4 Prozent betragen. Die Preise für Dienstleistungen erhöhten sich um 1,2 Prozent. Bedeutsam war dabei die Erhöhung bei den Nettokaltmieten um 1,4 Prozent, da private Haushalte einen grossen Teil ihrer Konsumausgaben dafür aufwenden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2020 02:11 ET (06:11 GMT)