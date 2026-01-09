Deutsche Exporte sinken im November um 2,5 Prozent

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Ausfuhren der deutschen Wirtschaft sind im November deutlicher als erwartet zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken sie gegenüber dem Vormonat um 2,5 Prozent, nachdem sie im Oktober um revidiert 0,2 Prozent zugelegt hatten. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang um nur 0,8 Prozent prognostiziert. Basis war ein vorläufig gemeldeter Anstieg im Oktober um 0,1 Prozent gewesen. Die Importe stiegen um 0,8 (Vormonat: minus 1,5) Prozent. Die Handelsbilanz wies einen saisonbereinigten Überschuss von 13,1 Milliarden Euro auf.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 02:12 ET (07:12 GMT)