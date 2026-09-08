Deutsche Exporte sinken im Juli um 0,8 Prozent

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die deutschen Exporte sind im Juli gesunken. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 0,8 Prozent weniger im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 0,2 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 6,1 Prozent höher.

Die Importe fielen im Juli um 5,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die befragten Ökonomen hatten ein Minus von 1,2 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 3,0 Prozent.

Insgesamt wurden im Juli kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 138,2 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 116,9 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Der Aussenhandelsüberschuss betrug kalender- und saisonbereinigt 21,3 Milliarden Euro.

In die Mitgliedstaaten der EU wurden im Juli kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 78,0 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 59,6 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber dem Vormonat sanken die Exporte in die EU-Staaten um 1,6 Prozent und die Importe aus diesen Staaten um 6,1 Prozent.

In die Staaten ausserhalb der EU (Drittstaaten) wurden im Juli kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 60,2 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 57,4 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Exporte in die Drittstaaten um 0,2 Prozent und die Importe von dort sanken um 5,3 Prozent.

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September 08, 2026 02:06 ET (06:06 GMT)