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05.11.2026 09:26:00
Deutsche Euroshop-Aktie höher: Ergebnisprognose für 2026 erhöht - Umsatzprognose präzisiert
Der Immobilienkonzern blickt nach neun Monaten optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Vor allem mehrere Entwicklungen auf der Ertragsseite sorgen für eine veränderte Einschätzung.
Anleger reagieren erfreut. Die Aktie des Unternehmens legt auf XETRA zeitweise 0,62 Prozent auf 16,24 Euro zu.
Gestiegene Mieten und höhere Zinserträge
Gestiegene Mieten, Erlöse aus Abfindungen von Mietern sowie leicht rückläufige Kosten führten zu einem über der ursprünglichen Planung liegenden Nettobetriebsergebnis, hiess es zur Begründung der höheren Ergebnisprognose. Zudem wirkten sich einmalige sonstige betriebliche Erträge positiv auf das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) aus. Darüber hinaus sei aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus und des weiter hohen Bestands an liquiden Mitteln zu erwarten, dass die Zinserträge oberhalb der ursprünglichen Planung liegen werden. In Summe führten diese Effekte für das Ergebnis vor Steuern ohne Bewertungsergebnis zu einer höheren Erwartung.
Auch die Funds from Operations (FFO) - eine wichtige Kennzahl für Immobilienkonzerne - werden mit 144 bis 149 Millionen Euro oberhalb der bisherigen Prognose von 134 bis 142 Millionen Euro erwartet. Der Einmaleffekt aus der Auflösung der Rückstellungen für Grunderwerbsteuerbelastungen bleibe hier unberücksichtigt.
HAMBURG (awp international)
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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