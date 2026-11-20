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20.11.2026 08:14:42
Deutsche Erzeugerpreise steigen im Oktober stärker als erwartet
Von Andreas Plecko
DOW JONES--Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Oktober auf der Produzentenstufe deutlicher als erwartet zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent und lagen um 8,1 (September: 6,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten von 0,9 und 7,4 Prozent prognostiziert.
Der Anstieg der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat war vor allem auf gestiegene Energiepreise (plus 18,7 Prozent) zurückzuführen. Die Preise von Vorleistungsgütern (plus 6,8 Prozent) stiegen ebenfalls deutlich gegenüber dem Vorjahresmonat. Auch Investitionsgüter (plus 2,4 Prozent) und Gebrauchsgüter (plus 2,3 Prozent) waren im Oktober teurer als ein Jahr zuvor.
Günstiger waren hingegen Verbrauchsgüter (minus 1,3 Prozent). Ohne Berücksichtigung von Energie stiegen die Erzeugerpreise im Oktober gegenüber Oktober 2025 um 3,6 Prozent, gegenüber dem Vormonat stiegen sie um 0,3 Prozent.
Energie war um 18,7 Prozent teurer als im Vorjahresmonat. Gegenüber September stiegen die Energiepreise um 3,8 Prozent. Bedingt durch die Kriegshandlungen im Iran und Nahen Osten lagen die Preise für Mineralölerzeugnisse 51,9 Prozent über denen von Oktober 2025, gegenüber September 2026 fielen sie allerdings leicht um 0,6 Prozent.
Bei dieser Statistik werden die Preise ab Fabrik erhoben, also bevor die Produkte und Rohstoffe in den Handel kommen. Die Erzeugerpreise können damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation geben. In der Regel schlagen veränderte Erzeugerpreise früher oder später auf den Handel und damit auf die Verbraucher durch.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2026 02:14 ET (07:14 GMT)
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