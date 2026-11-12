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12.11.2026 08:36:36
Deutsche Chemie-Industrie profitiert von höheren Preisen - Produktion sinkt aber
FRANKFURT (awp international) - Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie hat für das laufende Jahr ihre Umsatzprognose erhöht. Es werde nun ein Wachstum von 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwartet, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Zuvor hatte der VCI ein Plus von 2,5 Prozent im Plan. Im dritten Quartal wuchs der Branchenumsatz dank höherer Preise im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent auf 53 Milliarden Euro. Die Produktion fiel aber in diesem Zeitraum um 3,5 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten ging hierzulande um 2,5 Prozent auf rund 464.000 zurück.
"Die chemische-pharmazeutische Industrie hat im dritten Quartal erneut an Boden verloren", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Grosse Entrup. Die Sondereffekte des zweiten Quartals seien weitgehend ausgelaufen. Zudem habe das extreme Niedrigwasser belastet. Grosse Player in der Branche machten zwar gute Geschäfte in der Welt. Aber Deutschland sei und bleibe bei vielen im roten Bereich.
In Deutschland und Europa drücke die schwache Industriekonjunktur auf die Nachfrage, erläuterte Grosse Entrup weiter. Wichtige Kunden der Chemie, allen voran die Automobilindustrie, hätten ihre Produktion gedrosselt. Und auch das Pharmageschäft zeige sich angesichts der grossen Unsicherheiten im US-Geschäft weiterhin volatil.
Derweil waren die Produktionsanlagen mit 76,6 Prozent etwas besser ausgelastet als im Vorquartal. Der Verband führte dies vor allem auf das Abschalten von Anlagen zurück. Gleichzeitig verschärften aber deutlich gestiegene Energie- und Rohstoffpreise den Kostendruck, warnte der VCI-Hauptgeschäftsführer. Die Politik müsse ganz schnell an die Energiekosten ran.
Für das Gesamtjahr hat der Verband schon vor einigen Wochen seine Produktionsprognose auf einen Rückgang um 1,5 Prozent abgesenkt. Noch zu Jahresbeginn war man von einer Stagnation ausgegangen.
Die energieintensive Chemie leidet schon länger unter vergleichsweise teils höheren Energiepreisen in Deutschland und der Konjunkturflaute, vor allem aber auch unter der seit Jahren andauernden Immobilienkrise Chinas. Hinzu kommt die unberechenbare Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump. Chemiekonzerne wie BASF und Evonik haben Sparprogramme samt Stellenabbau eingeleitet./mne/jha/he
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