28.11.2025 14:33:39
Deutsche Börse verlängert Xetra-Handelszeiten für Privatanleger
Ab Montag dem 1. Dezember erweitert die Deutsche Börse die Xetra-Handelszeiten für Privatanleger. Wie der Börsenbetreiber mitteilte, ist der Handel dann werktags zwischen 8.00 Uhr und 22.00 Uhr möglich - also insgesamt 14 Stunden. "Damit erhöhen wir die Flexibilität für Berufstätige, die nun auch nach dem Arbeitstag in aller Ruhe über Xetra handeln können", so die Begründung. Die Handelszeitverlängerung betrifft Aktien, ETFs und ETPs. Privatanleger könnten nun durch den Späthandel besser auf Entwicklungen an den US-Börsen reagieren. Diese schliessen um 22.00 Uhr.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 28, 2025 08:33 ET (13:33 GMT)
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
14:33
|Deutsche Börse verlängert Xetra-Handelszeiten für Privatanleger (Dow Jones)
|
13:15
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
12:26
|XETRA-Handel LUS-DAX schwächelt (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa in Rot: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
11:13
|Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Deutsche Börse-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|10:58
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|10:23
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|06:37
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:58
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|10:23
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|06:37
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:23
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|10:58
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|06:37
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
