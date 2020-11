Deutsche Börse übernimmt Aktionärsberater ISS in Milliardendeal

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse AG verstärkt sich mit einer Milliardenübernahme im Geschäft um Governance-Lösungen und Analytik. Der Börsenbetreiber kauft laut eigener Mitteilung einen Mehrheitsanteil von 80 Prozent an der Institutional Shareholder Services Inc (ISS). Die restlichen 20 Prozent blieben bei dem ISS-Management und Genstar Capital LLC. Dem Deal liege eine Bewertung von 1,925 Milliarden Euro für 100 Prozent von ISS zu Grunde, so das Frankfurter Unternehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2020 13:32 ET (18:32 GMT)